Украинский дрон-камикадзе влетел в торговый объект под Белгородом | 360°

Происшествия 01 мая 2024, 11:20 Украинский дрон-камикадзе влетел в торговый объект под Белгородом Губернатор Гладков: ВСУ атаковали село Вознесеновка дронами-камикадзе РИА «Новости»

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Украинские боевики утром 1 мая атаковали село Вознесеновка в Шебекинском городском округе. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В результате прямого попадания беспилотника повреждена кровля хозпостройки во дворе частного жилого домовладения», — написал он.

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Еще один дрон-камикадзе влетел в коммерческий объект торговли. Обошлось без пострадавших. На месте происшествий работают оперативные службы.

ВСУ регулярно обстреливают российские территории. Накануне, 30 апреля, украинский беспилотник атаковал автомобиль в Белгородской области. В «Газели» выбило стекла и осколками посекло кузов. Еще один дрон в регионе сбили российские системы противовоздушной обороны.