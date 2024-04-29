Несколько взрывов произошло в Харькове | 360°

Спецоперация 29 апреля 2024, 19:18 Несколько взрывов произошло в Харькове Мэр Харькова Терехов: в городе произошла серия взрывов Unsplash

Читать 360 в

Несколько взрывов прогремело в Харькове. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Игорь Терехов.

«В Харькове серия взрывов», — написал он.

Реклама

Кроме того, в 17:45 в области включали сигнал воздушной тревоги.

В субботу, 27 апреля, координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что российские ВС нанесли удар в район электроподстанции в поселке городского типа Боровая Харьковской области. В результате в районе нарушена подача электроэнергии и не работает мобильная связь.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что подразделения Вооруженных сил России уничтожили группу операторов украинских беспилотников на правом берегу Днепра. Кроме того, по его словам, подпольщики обнаружили еще одну группу операторов дронов в центре Херсона.