Взрыв прогремел после удара ВС России по воинской части под Одессой | 360°

Спецоперация 17 мая 2024, 19:11 Взрыв прогремел после удара ВС России по воинской части под Одессой Подпольщик Лебедев: ВС России нанесли удар по воинской части под Одессой РИА «Новости»

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В поселке Дачное Одесской области после удара Вооруженных сил России по воинской части ВСУ произошел мощный взрыв. Об этом сообщил РИА «Новости» координатор николаевского подпольного движения Сергей Лебедев.

По его словам, под удар попал склад со снарядами — в результате первого взрыва произошла детонация хранившихся в арсенале боеприпасов.

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Ранее он сообщил, что российские войска нанесли удары по складам и пунктам временной дислокации войск в Умани, а также по заводу «Уманьферммаш» и местному аэродрому.

Также он рассказал, что еще два взрыва раздались у села Родниковка в пригороде Умани.

Другая серия взрывов прогремела в Харькове. Лебедев сообщил, что ВС РФ поразили пункт временной дислокации украинских полицейских.