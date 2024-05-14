Подполье назвало цель ударов ВС России по городу Умань | 360°

Спецоперация 14 мая 2024, 09:34 Подполье назвало цель ударов ВС России по городу Умань Подпольщик Лебедев: ВС России поразили военный аэродром и завод в Умани РИА «Новости»

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В Черкасской области прогремели взрывы. Российские войска ударили по складам, пунктам временной дислокации войск, заводу «Уманьферммаш» и аэродрому в городе Умань, сообщил РИА «Новости» координатор подпольного движения Николаевской области Сергей Лебедев.

По его словам, серия прилетов по военным объектам Вооруженных сил Украины произошла ночью. Поразили военные склады, пункты временной дислокации для перераспределения подразделений на фронт и завод сельхозтехники «Уманьферммаш». Лебедев заявил, что последний перепрофилировали под ремонт и хранение военной гусеничной техники.

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«Но основное — по военному аэродрому в Умани, где садятся не только тяжелые борты на разгрузку, но и переделанные под натовские ракеты самолеты Су-27», — сказал он.

Подпольщик сообщил, что еще два взрыва после полуночи раздались у села Родниковка в пригороде Умани. По словам Лебедева, военные атаковали аэродром.

Другая серия взрывов прогремела в Харькове. Лебедев сообщил, что поразили пункт временной дислокации полицейских.