Взятие Нового Донбасса откроет российской армии дорогу на Доброполье

Освобождение населенного пункта Новый Донбасс позволит подразделениям армии России продвигаться в сторону Доброполья. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«Новый Донбасс — крайний населенный пункт перед Добропольем. После него дорога к городу открывается», — уточнили российские силовики.

До этого начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов сообщал, что бойцы группировки войск «Центр» продвинулась в направлении Доброполья, увеличив зону контроля. Российские военные освободили населенные пункты Гришино и Павловка, завершают зачистку Нового Донбасса от формирований боевиков ВСУ и ведут бои за Белицкое.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин оценил ситуацию на Добропольском направлении. Он сообщал, что в Белицком, находящемся примерно в 10 километрах к югу-востоку от Доброполья, начались городские бои. Этот населенный пункт оказался важным логистическим центром боевиков ВСУ.