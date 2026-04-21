Самые активные бои в зоне проведения спецоперации идут вокруг города Красный Лиман в Донецкой Народной Республике. Российские штурмовики уже вошли в населенный пункт и взяли под контроль 70% всех районов, заявил в пункте управления Южной группировки войск начальник Генерального штаба Валерий Герасимов. Продвижение на этом участке откроет путь к Славянско-Краматорской агломерации — ключевому укрепрайону ВСУ.

Как ВС России продвигаются в зоне СВО

В ходе выступления Герасимов заявил, что объединенная группировка войск ведет наступление по всей линии боевого соприкосновения. Он пояснил, что всего с начала года бойцы освободили 80 населенных пунктов, из которых 34 перешли под их контроль в марте и апреле.

В ходе наступательных действий группировка войск также заняла 1700 квадратных километров, завершив освобождение Луганской Народной Республики.

Герасимов добавил, что Южная группировка продвинулась в сторону Славянско-Краматорской агломерации и уже вошла в Константиновку, где в северо-восточных и юго-западных районах идут боевые действия. «Кроме того, идут бои в пригородах Константиновки — в населенных пунктах Новодмитровка и Ильиновка», — подчеркнул он.

Начальник Генштаба отметил, что находящиеся на северном фланге бойцы группировки приблизились к восточным границам Славянска и Краматорска на 12 и семь километров.

Интересно Славянск, Краматорск и Константиновка расположены на севере Донецкой Народной Республики и стоят идущей на юг цепью длиной около 40 километров. Все они находятся под контролем ВСУ, которые выстроили на их территории укрепленные пункты обороны и логистики.

Герасимов пояснил, что сейчас наиболее активные действия ведет группировка войск «Запад», действующая на Краснолиманском направлении. «Штурмовые подразделения группировки продолжают освобождение Красного Лимана. Под нашим контролем находится около 70% территории города», — отметил начальник Генштаба. Также бойцы группировки войск «Центр» увеличили зону контроля и продвинулись в направлении Доброполья. «Освобождены Гришино и Павловка, завершается зачистка от формирований противника населенного пункта Новый Донбасс, продолжаются бои за Белицкое», — перечислил Герасимов.

Одновременно группировка «Центр» продолжила создание полосы безопасности в Днепропетровской области и сейчас освобождает село Новопавловка, которое на 75% находится под контролем российских бойцов. На этом же участке проведения спецоперации действует группировка «Восток».

Продолжившие наступления в Сумской и Харьковской областях бойцы «Севера» в марте и апреле освободили 17 населенных пунктов, а взявшая под контроль восемь сел группировка «Запад» завершила ликвидацию окруженного противника на восточном берегу реки Оскол около Купянска-Узлового.

Славянск и Краматорск возьмут в клещи

Бои за освобождение Красного Лимана и Доброполья играют ключевую роль в реализации плана по отрезанию украинской группировки в Славянско-Краматорской агломерации от путей снабжения. Об этом в комментарии 360.ru заявил военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. Он пояснил, что взятие населенных пунктов под контроль позволит российским войскам отрезать коммуникации укрепленного района с севера и юга.

«То есть получаются такие большие клещи, которые фактически лишают Славянско-Краматорскую агломерацию снабжения: подвоза резервов, боеприпасов, продовольствия, медикаментов, проведения ротации», — сказал Кнутов.

Военный эксперт подчеркнул, что сейчас российские войска фактически ведут две операции: первая предусматривает прямое наступление на агломерацию, а вторая — глубокий охват тыла, окружающего Славянск и Краматорск. «Всю агломерацию пытаются взять в огневое кольцо и провести полную изоляцию района боевых действий, а уже потом изматывать противника, вынуждая его к сдаче или гибели», — добавил собеседник 360.ru. Кнутов отметил, что уже сейчас 70% Красного Лимана находится под контролем российских войск. А это означает, что полного освобождения города можно ожидать в ближайшие два месяца или даже раньше.