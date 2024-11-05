В Санкт-Петербурге в День народного единства открылась выставка трофейной техники, захваченной военными группировки войск «Север» на Сумском и Харьковском направлениях в ходе спецоперации. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Петербуржцы и гости города смогли увидеть образцы военной техники стран НАТО и СВСУ в музейно-выставочном центре «Россия — Моя история». На экспозиции представили 22 трофейных экспоната. Это танки и БМП, стоящие на вооружении США, Канады, Франции, Великобритании, Турции, Финляндии и Австралии.

«Все хваленые иностранные танки, боевые машины пехоты, бронетранспортеры были подбиты и уничтожены нашими российскими военнослужащими», — сказал на открытии выставки врио командующего войсками Ленинградского военного округа генерал-лейтенант Рустам Миннекаев.

Петербургский губернатор Александр Беглов добавил, что российские военные побеждают, «подбивают эти машины, они горят так же, как горели и во время Великой Отечественной войны».

В рамках выставки инструкторы проведут специальные экскурсии, в ходе которых расскажут об обстоятельствах захвата вражеской техники.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров показал видео с захваченным российскими военными на Курском направлении украинскими бронеавтомобилем Oshkosh M-ATV.