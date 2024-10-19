Кадыров показал на видео захваченный у ВСУ бронеавтомобиль Oshkosh M-ATV

Российские военные на Курском направлении захватили украинский бронеавтомобиль Oshkosh M-ATV, написал в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. Он показал видео с трофейной техникой.

Украинский автомобиль захватили бойцы полка «Ахмат-Чечня», уточнил Кадыров. Командовал военными Асламбек Салиев. По словам главы республики, ВС России захватили «почти новенький» бронеавтомобиль.

«Эта техника поступила на Украину в этом году и предназначалась для быстрой переброски диверсионных групп на территорию Курской области», — объяснил Рамзан Кадыров.

По его словам, нужно всего лишь «немного подтянуть там и тут», и завоеванную машину можно пустить в бой против натовцев.

В день рождения Владимира Путина Рамзан Кадыров передал бойцам в зону СВО крупную партию техники. Речь идет о 78 автомобилях — УАЗ и «Нивах».