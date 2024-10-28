Выплату за службу в зоне СВО ввели для сотрудников мэрии Новосибирска

Единоразовую выплату в 100 тысяч рублей получат работники мэрии Новосибирска, которые заключили контракт для службы в зоне СВО. Постановление опубликовали на портале городской правовой информации.

Документ вносит изменение в положение о мерах поощрения работников мэрии. Денежное поощрение смогут получить сотрудники, заключившие контракт для участия в спецоперации.

«Выплата работнику, заключившему контракт о прохождении военной службы, единовременного денежного поощрения производится на основании распоряжения мэрии», — указали в постановлении.

Как сообщил ТАСС, в октябре размер региональной выплаты для тех, кто подписал соглашение с Минобороны, вырос до 600 тысяч рублей. Федеральная выплата составляет 400 тысяч рублей.

На прошлой неделе президент Владимир Путин подписал закон о расчете пенсий военным и силовикам. С 1 января денежное довольствие, учитываемое при начислении военной пенсии, сохранят на уровне 89,83%.