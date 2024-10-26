Путин подписал закон о расчете пенсий военным и силовикам

В России с 1 января 2025 года размер денежного довольствия, учитываемый при начислении военной пенсии, сохранят на уровне 89,83%. Закон об этом подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликовали на сайте официальных правовых актов.

«Установить, что размер денежного довольствия, учитываемого при начислении пенсии по статье 43 <…>, с 1 января 2025 года составляет 89,83% от размера указанного денежного довольствия», — указали в документе.

Этот закон относится к пенсионному обеспечению лиц, которые служили в вооруженных силах, полиции, учреждениях ФСИН, подразделениях Росгвардии и других службах.

Ранее сообщалось, что в начале 2025 года произойдет очередное повышение пенсии, в том числе работающим пенсионерам. Индексация выплат военным пенсионерам состоялась в октябре. Она составила 5,1%.