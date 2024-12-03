Вынудили. Зеленский согласился позвать Россию на «саммит мира»

Украина пригласит Россию на второй «саммит мира» под давлением Запада и в расчете на то, что она сама не захочет в нем участвовать. Президент Владимир Зеленский сообщил об этом в интервью Kyodo News .

«Как все [западные] лидеры и хотели, чтобы Россия была на втором саммите, мы их пригласим. Но я им сказал, что Россия сделает все, чтобы отменить формулу саммита, и сделает все, чтобы не посетить его, так как ее это не интересует», — сказал он.

Зеленский признал, что с имеющимися ресурсами Украине не удастся силой вернуть утраченные территории, поэтому необходимо дипломатическое решение. По мнению президента, переговоры можно начать лишь после того, как украинская армия станет крепче. Он упрекнул союзников в недостаточной поддержке и призвал предоставить стране членство в НАТО.

На критическую ситуацию на поле боя пожаловался мэр Киева Виталий Кличко. Он попросил у Германии ракеты большой дальности Taurus.