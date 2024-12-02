«Ситуация критическая». Кличко попросил у приехавшего в Киев Шольца ракеты

Мэр Киева Виталий Кличко встретился с приехавшим на Украину канцлером Германии Олафом Шольцем, рассказал о критической ситуации в зоне боевых действий и попросил усилить поддержку. Градоначальник сообщил о беседе в своем Telegram-канале .

«Подчеркнул, что конкретные действия в поддержке Украины Германией и другими партнерами нужно усилить, потому что ситуация на фронте критическая. Именно поэтому еще раз обратился к канцлеру с просьбой предоставить Украине ракеты Taurus», — заявил он.

По мнению Кличко, немецкие дальнобойные вооружения вместе с ракетными системами других стран усилят полиции украинских войск. Мэр Киева призвал обеспечить Украине сильные переговорные позиции. Он уверен, что важно не просто остановить конфликт, а сделать это без ущерба национальным интересам.

Шольц встретился также с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он анонсировал выделение очередного пакета военной помощи и пообещал продолжать поддерживать страну.