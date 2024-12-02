Мединский раскрыл детали прерванных переговоров с Украиной

Мединский: в 2022 году документ о переговорах с Киевом передали президентам

На последних очных переговорах делегаций Украины и России был подготовлен печатный документ, переданный лидерам обеих стран для рассмотрения. Об этом РБК сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский.

По его словам, именно отказ киевской стороны от уже достигнутых договоренностей свел усилия переговорной группы по ранее обсуждаемым инициативам на нет.

«На бумаге осталось сделать несколько штрихов. Договор почти на 20 страницах распечатали и передали руководителям стран. Основные положения договора с нашей стороны были акцептованы, но Украина от всего отказалась», — заявил Мединский.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что число уставших украинцев от действующей власти и продолжающихся боевых действий в стране постоянно растет. По его мнению, это один из факторов, который может оказать влияние на возможность переговоров в 2025 году.