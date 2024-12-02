Разрыв численности военных Украины и России повлияет на исход конфликта на Украине. Об этом в интервью газете The Washington Post сообщили источники среди американских чиновников.

«Разрыв между российскими и украинскими усилиями по набору новобранцев окажется более важным в определении хода военных действий», — отметили автооры в статье.

По словам собеседников, ВСУ столкнулись с серьезной нехваткой личного состава на передовой. Также мобилизация на Украине проходит медленными темпами. При этом Россия «умудрилась расширить свои силы», несмотря на потери.

В материале добавили, что решающим фактором на поле боя может стать желание солдат ВСУ стабилизировать ситуацию на линии фронта.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что у ВСУ не хватит сил для возвращения контроля над полуостровом Крым. По его словам, украинская армия получает недостаточно помощи от союзников.