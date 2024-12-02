Назван решающий исход конфликта на Украине фактор
WP: исход конфликта на Украине решит численное преимущество солдат у ВС России
Разрыв численности военных Украины и России повлияет на исход конфликта на Украине. Об этом в интервью газете The Washington Post сообщили источники среди американских чиновников.
«Разрыв между российскими и украинскими усилиями по набору новобранцев окажется более важным в определении хода военных действий», — отметили автооры в статье.
По словам собеседников, ВСУ столкнулись с серьезной нехваткой личного состава на передовой. Также мобилизация на Украине проходит медленными темпами. При этом Россия «умудрилась расширить свои силы», несмотря на потери.
В материале добавили, что решающим фактором на поле боя может стать желание солдат ВСУ стабилизировать ситуацию на линии фронта.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что у ВСУ не хватит сил для возвращения контроля над полуостровом Крым. По его словам, украинская армия получает недостаточно помощи от союзников.