Украинцам следует восстать против президента Владимира Зеленского, развязавшего принудительную мобилизацию. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил об этом в Telegram-канале .

«Народ Украины, вы куда смотрите? По одиночке вас они растаскивают. Все один раз выходите и скажите свое слово. <…> Зеленский уже не президент, он бандит», — сказал он.

Кадыров напомнил о насильственной мобилизации на Украине. По его словам, попавшие в плен украинцы просили не возвращать их на родину, чтобы избежать повторного попадания в зону боевых действий.

Глава Чечни опроверг слухи о том, что направленные на Грозный беспилотники разрушили военную инфраструктуру. По словам Кадырова, на самом деле, они разбили стекла в здании, где мирные жители снимали офисы. Он пригрозил, что в течение ближайшей недели Россия нанесет ответный удар.