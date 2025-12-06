Кадыров спланировал удар мести за атаку на Грозный

Кадыров пообещал в течение недели ответить ВСУ за атаку на Грозный

В ответ на атаку по центру Грозного российские войска нанесут удары по военным объектам Украины. Жесткий ответ настигнет боевиков в течение ближайшей недели, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале .

Он заявил, что удары по высоткам в центре Грозного не имели тактического смысла, украинские боевики лишь разозлили чеченский народ. Кадыров предупредил о жестком ответе на атаку.

«Начиная с завтрашнего дня и в течение недели укрофашисты ощутят на себе наш жесткий ответ. Только мы, в отличие от них, не будем наносить трусливые удары по мирным объектам», — сказал глава республики.

Беспилотник 5 декабря повредил фасад одного и зданий высотного комплекса «Грозный-Сити». Обошлось без пострадавших.