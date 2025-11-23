В Одессе мобилизованный сбежал из микроавтобуса ТЦК и угодил под машину

Мобилизованный сбежал прямо из микроавтобуса сотрудников украинского военкомата в Одессе. Об этом сообщил Telegram-канал «Страна.ua» .

На прикрепленном видео просматривается, как мужчина начал перебегать дорогу, его сбила машина. Однако мобилизованный быстро встал и скрылся.

Сотрудники ТЦК догнать его не пытались.

В Сети часто появляются новости о насильственной мобилизации в ряды ВСУ. Недавно работники ТЦК насильно мобилизовали украинца прямо с территории кладбища, куда он пришел навестить могилы родственников.

Некоторые украинцы не дают себя в обиду. Чтобы защититься от военкомов, один из жителей Днепропетровска открыл огонь. В результате ЧП два человека пострадали.