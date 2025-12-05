Кадыров пообещал отправить ВСУ подарок после удара по Грозному

Украинские БПЛА атаковали одно из зданий высотного комплекса «Грозный-Сити» в чеченской столице. Об этом заявил на совещании глава республики Рамзан Кадыров .

«Ответ с нашей стороны не заставит себя долго ждать. Мой личный для него „подарок“ противник скоро получит», — сказал он.

Кадыров отметил, что удары ВСУ направлены на то, чтобы запугать мирное население и создать иллюзию давления. Кроме того, украинские военные пытаются компенсировать собственную слабость на фронте перед ВС России ударами по гражданским объектам.

Чеченский лидер добавил, что во время атаки на «Грозный-Сити» никто не пострадал. Кадыров пообещал, что здание комплекса быстро восстановят.

После удара по комплексу «Грозный-Сити» утром 5 декабря в аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса действовали ограничения на полеты самолетов. Позже запрет отменили.