Руководство ВСУ направило группу наемников из Колумбии в район урочища Глубокое на границе Сумской и Курской областей. Об этом РИА «Новости» сообщили в российской группировке войск «Север».

«Заводят колумбийцев в район урочища Глубокое», — сказал собеседник агентства.

По данным украинского издания «Зеркало недели», командир 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ Гамлет Авагян заявил о наличии наемников из Колумбии в составе штурмовой роты в Курской области. Он отметил, что в апреле в российский регион прибудут еще 200 колумбийцев.

Минобороны РФ неоднократно заявляло, что Украина использует иностранных наемников в зоне спецоперации. Ранее группу колумбийских боевиков заметили в Красноармейске в Донецкой Народной Республике. Они носили цепочки с военными жетонами.

Кроме того, российские военные нашли трофейные шевроны американских баптистов на границе Сумской и Белгородской областей. Также наемников из разных стран дислоцировали в Харькове.