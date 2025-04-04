Российские военные нашли на границе Сумской и Белгородской областей трофейные шевроны американских баптистов. Об этом сообщил Telegram-канал «Северный ветер» .

Шевроны принадлежат фонду, которым руководит капеллан Кливлендской баптистской церкви Рональд Джексон. По данным автора канала, он часто приезжает на Украину и привозит подарки военнослужащим ВСУ, а кроме того — вывозит на обучение в США украинских детей.

«Только вот шеврон его баптистской церкви чаще всего „билет в один конец“ для его обладателя…» — подытожили авторы.

По их словам, такие нашивки чаще всего находят в местах самых кровопролитных для ВСУ боев.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что Харьков наводнили наемники из разных стран, снайперши из Прибалтики и молодые украинские националисты.