Украинские власти экстренно усилили оборону Харькова. Как сообщил aif.ru координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, в городе заметили иностранных наемников, снайперш, палачей и карателей.

Заградотряды чужаков

По информации Лебедева, подкрепления, состоящие из иностранных наемников, возьмут на себя роль карательных заградотрядов. Они постараются не позволить кадровым украинским военным сбежать с позиций при наступлении российской армии.

«Смуглые» и с ножами

Местные подпольщики сообщили российской стороне и о других новых военных в городе. Среди них — хорошо оснащенные бойцы, иностранцы, говорящие на английском, и «какие-то смуглые» лица, возможно, латиноамериканцы.

По словам Лебедева, в город переброшено также множество машин радиоэлектронной борьбы, что, по его словам, может говорить о подготовке к интенсивным боевым действиям.

Подпольщик полагает, что «смуглые» будут просто добивать выживших. Он добавил, что среди прибывших есть медики, но утверждает, что их задача — не спасать раненых, а отбирать тела для изъятия органов.

«Белые колготки» и нацисты

Часть прибывших, по данным подполья, составляют молодые добровольцы, которых Лебедев называет «националистическим молодежным контингентом», воспитанным в духе радикального украинского национализма.

Особое внимание Лебедев обращает на женщин-военнослужащих, прибывших в зону конфликта. Он считает их особенно опасными, так как, по его мнению, они не сдаются в плен и готовы идти до конца.

Он также упомянул о снайперских группах, в составе которых, по мнению подпольщика, состоят женщины из стран Балтии. Российские бойцы прозвали таких снайперш «белыми колготками» еще со времен кавказского конфликта, когда боевики раздали винтовки представительницам слабого пола.

Ранее стало известно, что на Украине ТЦК патрулируют улицы в автомобилях скорой помощи.