Восемь наемников из Колумбии заметили в Красноармейске

Группу колумбийских наемников заметили в Красноармейске (украинское название — Покровск) в ДНР в августе 2024 года. Об этом РИА «Новости» рассказал пленный боец ВСУ Александр Смольников.

«Группа из восьми человек, молодые ребята. Внешность: в общем, видно, что это были иностранцы. Колумбийцы. Понятно было, что это военные люди. Наемники», — сообщил украинский военнопленный.

Смольников добавил, что все наемники носили на шее цепочки с военными жетонами.

До этого российское Минобороны неоднократно заявляло, что Киев использует иностранных наемников в зоне спецоперации. При этом шансы выжить у боевиков невелики из-за плохой координации действий с ВСУ и в целом непривычной им интенсивности конфликта.

Ранее родственники пропавших на Украине колумбийских наемников устроили митинг у здания МИД Колумбии в Боготе. Они возмущались бездействием властей и требовали помощи от дипломатов, чтобы узнать о судьбе своих близких.