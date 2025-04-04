ВСУ за сутки нанесли шесть ударов по энергообъектам России

Украинские военные за сутки нанесли шесть ударов по энергетическим объектам в России — в Брянской, Тамбовской и Липецкой областях. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«За прошедшие сутки киевским режимом совершено шесть атак на объекты российской энергетической инфраструктуры», — заявили в министерстве.

До этого, 31 марта, украинские военные атаковали ПАО «Россети» в Брянской области. Из-за ударов ВСУ жители Севского района остались без света.

Во время телефонного разговора с президентом Владимиром Путиным 18 марта американский лидер Дональд Трамп предложил сторонам воздержаться от ударов по энергообъектам на 30 дней. Российский президент согласился с этим и выполняет условия моратория. Украинская сторона тоже поддержала предложение Трампа, однако нарушила обязательства.