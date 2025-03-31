Из-за артиллерийского обстрела ВСУ по объекту филиала ПАО «Россети» произошло отключение высоковольтной линии в Брянской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Из-за обрыва провода на опоре произошло отключение высоковольтной линии с прекращением электроснабжения бытовых потребителей в Суземском районе», — уточнили в министерстве.

Там добавили, что электроэнергии лишились жители Севского района. ВСУ продолжают атаковать энергетическую инфраструктуру, что свидетельствует о полной недоговоренности украинских властей по любым своим обязательствам касательно урегулирования конфликта.

На прошлой неделе украинские боевики ударили по молочной ферме и электроподстанциям в Брянской области. Информации о пострадавших не поступало.