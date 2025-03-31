Высоковольтная линия отключилась в Брянской области из-за обстрела ВСУ

Из-за артиллерийского обстрела ВСУ по объекту филиала ПАО «Россети» произошло отключение высоковольтной линии в Брянской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
«Из-за обрыва провода на опоре произошло отключение высоковольтной линии с прекращением электроснабжения бытовых потребителей в Суземском районе», — уточнили в министерстве.
Там добавили, что электроэнергии лишились жители Севского района. ВСУ продолжают атаковать энергетическую инфраструктуру, что свидетельствует о полной недоговоренности украинских властей по любым своим обязательствам касательно урегулирования конфликта.
На прошлой неделе украинские боевики ударили по молочной ферме и электроподстанциям в Брянской области. Информации о пострадавших не поступало.
Здание кафе и автосервиса загорелось в Красногорске
Любитель подводной охоты нашел тела двух рыбаков в Финском заливе
Россиянину оторвало голову в смертельном ДТП в Таиланде
Еще один педиатр приобрел квартиру в Химках благодаря социальной ипотеке
Около 4 тысяч онлайн-заявок на присвоение адреса подали в Подмосковье за неделю
День открытых дверей прошел в филиале «Стрела» МАИ в Жуковском
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте