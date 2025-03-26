В Кремле заявили об исполнении военными приказа о запрете ударов по энергообъектам Украины

Песков: военные исполняют приказ Путина о запрете ударов по энергообъектам

Российская армия выполняет приказ президента Владимира Путина о запрете ударов по энергетическим объектам Украины. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости» .

«Приказ Путина относительно моратория исполняется нашими Вооруженными силами», — сказал он.

По словам Пескова, на данный момент каких-то иных команды со стороны президента не поступало.

Путин провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом 18 марта. В ходе беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон украинского конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Президент поддержал инициативу и дал соответствующую команду российским военным.

Ранее стало известно, что ВСУ начали чаще обстреливать российские территории на фоне разговоров о мире.