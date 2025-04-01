Россия передала США список нарушений моратория со стороны Украины
Лавров: Россия передала США информацию об ударах ВСУ в нарушение моратория
Россия передала США, ООН и ОБСЕ перечень нарушений моратория об ударах по энергообъектам со стороны ВСУ. Об этом сообщил глава МИД Сергей Лавров, его слова привело РИА «Новости».
Российский министр отметил, что составленный главой Минобороны Андреем Белоусовым список передали помощнику президента США по национальной безопасности Майку Уолтцу и госсекретарю Марко Рубио.
«Мы направили его нашим представителям в ООН и в ОБСЕ, чтобы они в работе показывали на конкретных фактах, чего стоит слово украинской власти нынешней, если можно назвать ее властью», — заявил Лавров.
Министр добавил, что российская армия соблюдает мораторий, о котором договорились президенты России и США во время телефонного разговора. Российские энергообъекты по-прежнему подвергаются атакам, Украина договоренности не соблюдает.
В последний день марта из-за артиллерийского обстрела ВСУ по объекту филиала ПАО «Россети» произошло отключение высоковольтной линии в Брянской области. Электроэнергии лишились жители Севского района.