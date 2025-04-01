Россия передала США список нарушений моратория со стороны Украины

Лавров: Россия передала США информацию об ударах ВСУ в нарушение моратория

Россия передала США, ООН и ОБСЕ перечень нарушений моратория об ударах по энергообъектам со стороны ВСУ. Об этом сообщил глава МИД Сергей Лавров, его слова привело РИА «Новости» .

Российский министр отметил, что составленный главой Минобороны Андреем Белоусовым список передали помощнику президента США по национальной безопасности Майку Уолтцу и госсекретарю Марко Рубио.

«Мы направили его нашим представителям в ООН и в ОБСЕ, чтобы они в работе показывали на конкретных фактах, чего стоит слово украинской власти нынешней, если можно назвать ее властью», — заявил Лавров.

Министр добавил, что российская армия соблюдает мораторий, о котором договорились президенты России и США во время телефонного разговора. Российские энергообъекты по-прежнему подвергаются атакам, Украина договоренности не соблюдает.

В последний день марта из-за артиллерийского обстрела ВСУ по объекту филиала ПАО «Россети» произошло отключение высоковольтной линии в Брянской области. Электроэнергии лишились жители Севского района.