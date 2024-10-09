Минобороны: ВС России освободили Новую Сорочину и Покровский в Курской области

Российские военные освободили населенные пункты Новая Сорочина и Покровский в Курской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Российские бойцы освободили населенные пункты Новая Сорочина и Покровский в Курской области», — заявили в ведомстве.

В среду, 9 октября, глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев отмечал, что военные продвинулись на Купянском направлении. По его словам, бойцы планомерно и четко освобождают территории от националистов.

Глава курской мусульманской организации «Рассвет» при Московском муфтияте Иса Салимсултанов отмечал, что иногда боевики ВСУ в Курской области переодеваются в российскую военную форму и останавливают автомобили под предлогом досмотра.

Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник заявлял, что Россия заставит киевский режим заплатить за ущерб, который он причинил в Курской области.