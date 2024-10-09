Российские военные продвинулись на Купянском направлении
Ганчев: ВС России продвигаются вглубь обороны ВСУ на Купянском направлении
Российские подразделения продвигаются вглубь обороны противника на Купянском направлении. Об этом РИА «Новости» сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
«Ребята наши на Купянском направлении продолжают давить противника и продвигаться вглубь чужой обороны. До реки Оскол от некоторых наших уже освобожденных населенных пунктов расстояние всего три километра», — сказал он.
Ганчев добавил, что в Волчанске продолжаются позиционные бои, а на северном участке фронта обстановка остается напряженной. По его словам, российские бойцы четко и планомерно выбивают врага с его позиций.
Днем ранее стало известно, что российские военные ударили «Кинжалами» по аэродромной инфраструктуре ВСУ. В Минобороны отчитались, что все назначенные объекты поражены, цели удара полностью достигнуты писал, RT.