Украинские боевики стали переодеваться в российскую военную форму в Курской области

Имам из Курска рассказал, как встретил боевиков ВСУ в российской военной форме

Фото: РИА «Новости»

Украинские боевики, находящиеся в Курской области, иногда переодеваются в российскую военную форму. Об этом сообщил РИА «Новости» председатель курской мусульманской организации «Рассвет» при Московском муфтияте Иса Салимсултанов.

Он рассказал, что в августе приехал в один из населенных пунктов, чтобы понять ситуацию. На выходе из магазина встретил военных в российской форме, которые решили проверить у него документы, а затем неожиданно потребовали ключи от автомобиля.

«И один другому говорит на украинском языке: „Может, ему ногу прострелить?“ И направляет на меня автомат», — рассказал имам.

Машину у него в итоге забирать не стали, лишь выбросили ключи. Имам сумел вывезти из населенного пункта двух местных жительниц.

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