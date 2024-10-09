Россия заставит Украину компенсировать причиненный Курской области ущерб

Россия заставит Украину заплатить за ущерб, причиненный действиями ВСУ в Курской области, после завершения боевых действий. Об этом «Известиям» рассказал посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Дипломат отметил, что Россия подсчитывает нанесенный Украиной ущерб с начала спецоперации. В основном этим занимаются пострадавшие от боевых действий регионы. Там созданы специальные службы, фиксирующие, какой ущерб был причинен хозяйству, экономике и непосредственно людям.

Мирошник добавил, что Россия будет искать механизмы возмещения убытков, в том числе из-за атак ВСУ на Курскую область.

«Многое сейчас решается на поле боя. По мере нашего продвижения можно будет формулировать условия и требования по отношению к виновникам совершенных преступлений, а также говорить о реалистичных механизмах возмещения ущерба», — подчеркнул он.

Пока общую сумму ущерба трудно назвать из-за продолжения боевых действий. Но уже известно, что по состоянию на середину сентября урон сельскому хозяйству Курской области составил 85 миллиардов рублей.

Как заметил руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов, репарации — право победителя, поэтому причиненный ВСУ могут включить в эти суммы.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что СК России задокументировал военные преступления киевского режима, готовы сотни томов уголовных дел.