ВСУ восемь раз за ночь атаковали российские регионы | 360°

Спецоперация 12 мая 2024, 07:17 ВСУ восемь раз за ночь атаковали российские регионы Минобороны: ВСУ беспилотниками и ракетами атаковали российские регионы РИА «Новости»

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В ночь на 12 мая российские системы ПВО пресекли несколько попыток Украины совершить террористические акты с применением беспилотников самолетного типа и оперативно-тактических ракет «Точка-У». Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

По данным оборонного ведомства, две ракеты уничтожили над Белгородской областью, три беспилотника ликвидировали над Брянской областью. Еще два дрона обезвредили над Липецкой областью, один перехватили над Волгоградской областью.

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В ночь на воскресенье об опасности атаки БПЛА объявляли в двух регионах — Воронежской и Курской областях. Накануне украинские военные применили РСЗО Vampire для обстрелов Белгородской области. Российские системы ПВО уничтожили 12 реактивных снарядов, выпущенных из этой системы.