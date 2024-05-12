Опасность атаки беспилотников объявили в Курской области | 360°

Спецоперация 12 мая 2024, 00:12 Опасность атаки беспилотников объявили в Курской области РИА «Новости»

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Опасность атаки беспилотников объявили в Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Роман Старовойт.

«Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — написал глава региона.

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Старовойт призвал жителей области к бдительности.

До этого губернатор сообщил о гибели жителя Суджи, получившего ранения, когда украинский дрон сбросил взрывное устройство в городе. Мужчину доставили в больницу, но его ранения оказались несовместимы с жизнью.

Ранее украинские боевики атаковали с помощью квадрокоптера село Новостроевка-Первая в Белгородской области. Дрон сбросил два взрывных устройства на припаркованный у обочины грузовик. В результате атаки погиб один мужчина, второй получил осколочные ранения ног.

Под обстрелом ВСУ оказалось также село Богун-Городок в Борисовском районе области. Никто не пострадал, только частично посекло осколками снаряда фасад местного фельдшерско-акушерского пункта.