Над Белгородской областью сбили 12 снарядов РСЗО Vampire | 360°

Важное 11 мая 2024, 20:16 Над Белгородской областью сбили 12 снарядов РСЗО Vampire Минобороны: силы ПВО сбили 12 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью РИА «Новости»

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Российские военные уничтожили над Белгородской областью 12 реактивных снарядов РСЗО Vampire. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Около 19:20 по московскому времени пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ с применением реактивной системы залпового огня RM-70 „Вампир“», — указали в ведомстве.

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Глава региона Вячеслав Гладков сообщил о том, что в Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности. Местных жителей призвали спуститься в укрытие.

Очередная атака ВСУ на Белгород произошла вечером 11 мая. Местные Telegram-каналы сообщили о повреждениях жилых домов, спорткомплекса и торговых центров и ГКБ № 2. В здании медучреждения выбило как минимум одно окно, также пострадал потолок.