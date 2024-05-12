Опасность атаки БПЛА объявили в Воронежской области | 360°

12 мая 2024, 01:52
Опасность атаки БПЛА объявили в Воронежской области
В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.
«Силы ПВО наготове», — написал он.
Реклама
Губернатор попросил жителей Воронежской области сохранять спокойствие и следить за дальнейшими оповещениями от регионального правительства или от МЧС России.
Ранее об опасности атаки беспилотников объявили в Курской области. Глава региона Роман Старовойт сообщил, что для отражения возможной атаки в готовность привели силы и дежурные средства ПВО.
Россия
ПВО
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
Реклама
Реклама