Опасность атаки БПЛА объявили в Воронежской области | 360°

Спецоперация 12 мая 2024, 01:52 Опасность атаки БПЛА объявили в Воронежской области РИА «Новости»

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В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Силы ПВО наготове», — написал он.

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Губернатор попросил жителей Воронежской области сохранять спокойствие и следить за дальнейшими оповещениями от регионального правительства или от МЧС России.

Ранее об опасности атаки беспилотников объявили в Курской области. Глава региона Роман Старовойт сообщил, что для отражения возможной атаки в готовность привели силы и дежурные средства ПВО.