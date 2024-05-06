ВСУ вновь атаковали белгородское село Старый Хутор | 360°

Спецоперация 06 мая 2024, 11:48 ВСУ вновь атаковали белгородское село Старый Хутор Губернатор Гладков: дрон-камикадзе ВСУ повредил объект связи в селе Старый Хутор РИА «Новости»

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Дрон-камикадзе взорвался в селе Старый Хутор на западе Валуйского городского округа. Повреждения получил инфраструктурный объект связи, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Село Старый Хутор Валуйского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате взрыва пострадавших нет», — объявил он.

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Гладков отметил, что аварийные бригады приступят к работе после согласования с Минобороны.

Украинские войска ударили по Старому Хутору 5 мая. Обстрел повредил окна, крыши и заборы четырех частных домов.

Утром 6 мая дважды атаковали беспилотниками микроавтобусы и легковые машины у села Березовка в Борисовском районе. Пострадали, по данным Минздрава, не менее 40 человек, в том числе трое детей. ГК «Агро-Белогорье», чьи сотрудники попали под удар, сообщило о семи погибших.