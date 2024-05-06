ВСУ вновь атаковали белгородское село Старый Хутор | 360°

06 мая 2024, 11:48
ВСУ вновь атаковали белгородское село Старый Хутор
Губернатор Гладков: дрон-камикадзе ВСУ повредил объект связи в селе Старый Хутор
Дрон-камикадзе взорвался в селе Старый Хутор на западе Валуйского городского округа. Повреждения получил инфраструктурный объект связи, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«Село Старый Хутор Валуйского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате взрыва пострадавших нет», — объявил он.
Реклама
Гладков отметил, что аварийные бригады приступят к работе после согласования с Минобороны.
Украинские войска ударили по Старому Хутору 5 мая. Обстрел повредил окна, крыши и заборы четырех частных домов.
Утром 6 мая дважды атаковали беспилотниками микроавтобусы и легковые машины у села Березовка в Борисовском районе. Пострадали, по данным Минздрава, не менее 40 человек, в том числе трое детей. ГК «Агро-Белогорье», чьи сотрудники попали под удар, сообщило о семи погибших.
Беспилотники
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
Реклама
Реклама