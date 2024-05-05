Белгородское село Старый Хутор попало под обстрел ВСУ | 360°

05 мая 2024, 17:00
Белгородское село Старый Хутор попало под обстрел ВСУ
Гладков: ВСУ обстреляли село Старый Хутор в Белгородской области
Четыре частных жилых домовладения пострадали в результате обстрела села Старый Хутор Валуйского округа Белгородской области со стороны ВСУ. Об этом информировал губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
В домовладениях выбило окна, посекло крыши, фасады и заборы. Мирные жители не пострадали.
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На месте работают представители оперативных служб. Продолжается подворовой обход территории.
Около 15:30 в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность. Примерно через полчаса предупреждение сняли.
Накануне, 4 мая, в результате удара по белгородскому селу Муром с двух беспилотников оказалась повреждена линия электропередачи. Пострадавших также не было. За день объявление о ракетной опасности в регионе давали два раза и еще один раз — в ночь на 5 мая.
ВСУ
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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