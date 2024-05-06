Семьям погибших работников свинокомплекса в Березовке выплатят по миллиону рублей | 360°

Происшествия 06 мая 2024, 11:17 Семьям погибших работников свинокомплекса в Березовке выплатят по миллиону рублей «Агро-Белогорье» выплатит компенсации семьям погибших при атаке дронов РИА «Новости»

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Семь человек погибли при атаке дронов на микроавтобусы в Белгородской области. Группа компаний «Агро-Белогорье» выплатит их семьям компенсации, сообщило РИА «Новости».

«В самое ближайшее время родственники погибших получат от компании единовременную выплату в размере одного миллиона рублей», — заявила пресс-служба.

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Раненым сотрудникам окажут материальную помощь на сумму от 250 до 500 тысяч рублей. Собеседник агентства уточнил, что с вопросами о компенсациях следует обратиться на горячую линию холдинга.

Беспилотники атаковали два микроавтобуса и один легковой автомобиль около села Березовка в Борисовском районе. Власти Белгородской области заявили о шести жертвах и 35 пострадавших, в том числе двух детях. В ГК «Агро-Белогорье» сообщили, что погибли семеро. Среди пострадавших насчитали 15 сотрудников предприятия.