Минздрав уточнил число пострадавших при атаке дронов ВСУ в Белгородской области | 360°

Спецоперация 06 мая 2024, 11:24 Минздрав уточнил число пострадавших при атаке дронов ВСУ в Белгородской области Минздрав: 40 человек ранены в Белгородской области при атаке дронов ВСУ РИА «Новости»

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Из-за атаки дронов в Белгородской области ранения получили 40 человек. Среди них трое детей, сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

Госпитализация потребовалась 30 пострадавшим, в том числе детям, указали в ведомстве. Десять человек получили медпомощь амбулаторно.

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«К сожалению, шесть человек погибли на месте», — добавили в пресс-службе.

В Минздраве подчеркнули, что пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь. Врачи также организовали телемедицинские консультации со специалистами ведущих федеральных медицинских центров.

«Оказание медицинской помощи пострадавшим взял под личный контроль министр здравоохранения России Михаил Мурашко», — заключили в ведомстве.

Беспилотники ВСУ атаковали два микроавтобуса и один легковой автомобиль около села Березовка в Борисовском районе. Власти региона ранее сообщили о шести погибших и 35 пострадавших. При этом В ГК «Агро-Белогорье» заявили, что погибли семь человек. Среди тех, кто получил ранения, есть 15 сотрудников предприятия.