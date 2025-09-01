ВСУ в День знаний попытались ударить дроном по Луганску

Российские системы противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник самолетного типа при подлете к Луганску во время торжественных линеек, посвященных Дню знаний. Об этом ТАСС сообщили в правительстве Луганской Народной Республики.

Дрон уничтожили в 10:49 по московскому времени над поселком Металлист. Местные власти заявили, что атака ВСУ была нацелена на город в тот момент, когда в нем проходили школьные мероприятия. В правительстве подчеркнули, что слаженные действия ПВО сорвали «преступный замысел противника».

В Краснодарском крае в Приморско-Ахтарске обломки беспилотников повредили несколько жилых домов. По сведениям оперштаба, в результате атаки пострадали кровли трех домов, а в одном из них выбило остекление на чердаке.

Сегодня ночью силы ПВО уничтожили над российскими регионами 50 украинских дронов.