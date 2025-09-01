Силы ПВО сбили 50 украинских БПЛА над Россией за ночь

Средства противовоздушной обороны прошедшей ночью сбили 50 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны .

«С полуночи до 05:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 50 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — уточнили в министерстве.

Больше всего дронов перехватили над акваторией Черного моря — 16 аппаратов. В Белгородской области уничтожили 12 беспилотников, семь — над Азовским морем, четыре — под Саратовом, по три — в Самарской, Оренбургской областях и Татарстане. Еще два БПЛА сбили в Краснодарском крае.

В Кропоткине на Кубани из-за падения обломков беспилотника загорелась трансформаторная подстанция, сообщил оперштаб Краснодарского края. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.