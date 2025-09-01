Обломки БПЛА повредили дома в Приморско-Ахтарске

В Приморско-Ахтарске обломки беспилотников повредили несколько жилых домов. Об этом сообщил оперативный штаб по Краснодарскому краю в Telegram-канале.

По сведениям оперштаба, в результате атаки пострадали кровли трех домов, а в одном из них выбило остекление на чердаке.

Обломки дронов также нашли в огороде одного из домов и рядом со старым кладбищем. Власти подчеркнули, что жертв и пострадавших нет, на месте работают спецслужбы и экстренные службы.

Сегодня ночью силы ПВО уничтожили над российскими регионами 50 украинских дронов. По данным Министерства обороны России, сбивались беспилотники самолетного типа.