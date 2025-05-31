Пушилин рассказал, что ВСУ в Часовом Яре используют водный канал как укрепление

ВСУ в Часовом Яре ДНР превратили канал Северский Донец — Донбасс в укрепление. Противник пока не готов оставить город. Тем временем российские войска усилили свои позиции, готовясь к освобождению населенного пункта, заявил РИА «Новости» глава республики Денис Пушилин.

«В Часовом Яре пока еще ситуация остается напряженной. Мы видим улучшения позиций для наших подразделений, однако пока что говорить, что противник готов город оставить, таких проявлений мы не видим», — отметил он.

Враг перебрасывает подкрепления, используя канал Северский Донец как свои укрепления. Однако в окрестностях Часова Яра складывается благоприятная обстановка для российских войск. По его словам, предпринимаются разные меры, чтобы освободить город с минимальными потерями.

Часов Яр и близлежащие населенные пункты находятся около Артемовска, но разделены каналом Северский Донец на две части. Военный эксперт Андрей Марочко отмечал, что освобождение Александрополя открыло российским военным путь к Часову Яру.

Ранее бойцы ВС России совершили рывок и продвинулись в районе Часова Яра. ВСУ стремились стабилизировать свое положение, увеличив использование ударных дронов. Российские добровольцы продолжают эвакуировать мирных жителей из окрестностей города.