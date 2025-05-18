Освобождение Александрополя открыло российским военным путь к Часову Яру

Освобождение поселка Александрополь в Донецкой Народной Республике открыло перед российскими войсками серьезные оперативные просторы для взятия под контроль города Часов Яр. Об этом ТАСС заявил военный эксперт Андрей Марочко.

Он отметил, что продвижение ВС России имеет большое значение для спецоперации. По его словам, военные наступают на широком участке фронта: как на Донецком, на Южнодонецком направлениях. Марочко добавил, что взятие Александрополя позволит быстрее продвигаться к северу, в стратегически важный город Часов Яр.

Ранее российская армия освободила в ДНР населенный пункт Вольное Поле. Он находится западнее Великой Новоселки, рядом границей Днепропетровской области. Контроль над населенным пунктом установила группировка войск «Восток».