Российские бойцы эвакуировали двух жителей Часова Яра

Российские добровольцы продолжают эвакуировать мирных жителей из окрестностей Часова Яра, за который в ДНР идут бои. Об этом РИА «Новости» сообщил командир штурмового взвода отряда «Русь» с позывным «Миссионер».

По его словам, бойцы вывели двух человек. Люди находились в удовлетворительном состоянии и могли самостоятельно передвигаться.

«Это не тот случай, когда на себе бабушку тащили. Люди все вышли нормально, слава Богу», — сказал военный.

Город Часов Яр и близлежащие населенные пункты находятся около Артемовска, но разделены каналом Северский Донец на две части.

Его освобождение позволит развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. В конце весны 2024 года началось наступление российских войск на город.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВСУ начали подтягивать дополнительные резервы в Часов Яр.