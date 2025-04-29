Российские бойцы совершили рывок и продвинулись в районе Часова Яра

Российские войска продвинулись на северо-западе и юго-западе Часова Яра в ДНР и закрепились на новых позициях. Об этом сообщил РИА «Новости» военный эксперт Андрей Марочко.

«После небольшого интервала и позиционных боев в Часов Яре наши войска перешли к активной фазе освободительных действий. В ходе рывка ВС России закрепились сразу на трех новых позициях на северо-западе и юго-западе населенного пункта», — подчеркнул он.

Боевиков активно вытесняют на запад. Марочко отметил, что ВСУ стремятся стабилизировать положение на этом участке фронта, увеличив использование ударных дронов.

Также Марочко сообщил, что российские военные вплотную подошли к населенному пункту Григоровка в ЛНР. Бойцы ликвидировали два опорных пункта врага в кременских лесах. Также российские десантники ударили по ВСУ в Сумской области.