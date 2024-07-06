ВСУ устроили «охоту» на российские трактора

Украинские боевики целенаправленно подбивают российские пожарные машины или трактор, получая за это вознаграждение в размере 100 тысяч гривен (около 2,5 тысяч долларов). Об этом РИА «Новости» директор голопристанского лесоохотничьего хозяйства Сергей Лукьян.

«На нас, сейчас, со стороны Украины, объявили охоту на гостехнику, за одну единицу, за трактор или пожарную машину, дают 100 тысяч гривен (около 2,5 тысяч долларов)», — заявил он.

По его словам, только за текущую неделю они зафиксировали в своем хозяйстве 19 пожаров, а с начала года произошло более 100 возгораний. Пожарным в лесничествах округа буквально накануне выделили новые комплекты одежды и бронежилеты для работы на месте прилетов.

До этого глава города Голая Пристань Константин Тистол обвинил украинских боевиков в превращении прибрежной зоны в Голопристанском районе в территорию непригодную для жизни.

По его словам, ВСУ специально выжигают лес в 15-километровой зоне от Днепра, чтобы улучшить обзор и успешнее проводить разведку российских позиций.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что ВСУ забрасывают мелкие группы диверсантов на левый берег Днепра, используя резиновые лодки.