«Отправляют диверсантов». ВСУ изменили тактику в Херсонской области
Сальдо: ВСУ начали отправлять на левый берег Днепра мелкие группы диверсантов
Вооруженные силы Украины отправляют малые группы диверсантов через Днепр на левобережную часть Херсонской области. Об этом рассказал глава региона Владимир Сальдо в интервью РИА «Новости».
По словам губернатора, ВСУ больше не пытаются с боем высадить на левые берег крупные отряды военных. Теперь противник изменил тактику.
«Однако украинские формирования периодически продолжают отправлять через Днепр мелкие группы, как правило — на резиновых лодках, в ключевых точках на всем протяжении русла реки в пределах нашей области. Российские бойцы все время находятся наготове, чтобы выявлять и уничтожать этих диверсантов и террористов», — объяснил Сальдо.
Глава области добавил, что противник обстреливает из артиллерии и минометов, а также атакует дронами города и населенные пункты в пределах 15 километров вдоль Днепра. Под обстрел чаще всего попадают Алешкинский и Каховский муниципальные и Новокаховский городской округа, а также Голая Пристань и Горностаевка.
Ранее стало известно о вспышке холеры в рядах ВСУ в Херсонской области.