«Отправляют диверсантов». ВСУ изменили тактику в Херсонской области

Вооруженные силы Украины отправляют малые группы диверсантов через Днепр на левобережную часть Херсонской области. Об этом рассказал глава региона Владимир Сальдо в интервью РИА «Новости» .

По словам губернатора, ВСУ больше не пытаются с боем высадить на левые берег крупные отряды военных. Теперь противник изменил тактику.

«Однако украинские формирования периодически продолжают отправлять через Днепр мелкие группы, как правило — на резиновых лодках, в ключевых точках на всем протяжении русла реки в пределах нашей области. Российские бойцы все время находятся наготове, чтобы выявлять и уничтожать этих диверсантов и террористов», — объяснил Сальдо.

Глава области добавил, что противник обстреливает из артиллерии и минометов, а также атакует дронами города и населенные пункты в пределах 15 километров вдоль Днепра. Под обстрел чаще всего попадают Алешкинский и Каховский муниципальные и Новокаховский городской округа, а также Голая Пристань и Горностаевка.

Ранее стало известно о вспышке холеры в рядах ВСУ в Херсонской области.