Вооруженные силы Украины начали выжигать лес в 15-километровой зоне от реки Днепр, чтобы улучшить обзор и повысить эффективность разведки позиций российских военных. Об этом РИА «Новости» рассказал глава города Голая Пристань в Херсонской области Константин Тистол.

«С украинской стороны вся 15-километровая зона прибрежная обстреливается зажигательными снарядами и сбрасываются с дронов зажигательные смеси. Выжигают лес, чтобы расчистить видимость им вдоль речки (Днепра — прим. ред.)», — пояснил он.

Тистол добавил, что украинские боевики долгое время терроризировали мирных жителей. ВСУ обстреливали из артиллерии гражданскую инфраструктуру, а также атаковали дронами.

По его словам, вся 15-километровая прибрежная зона в Голопристанском районе уже непригодна для жизни. Украинские боевики специально взрывали генераторы и трансформаторы, чтобы не работали насосные станции, атаковали гражданский транспорт, «охотились» не только за военными, но и за гражданскими людьми.

Ранее британский эксперт Александр Меркурис назвал катастрофой для Украины отход ВСУ со своих оборонительных позиций в Красногоровке в ДНР.