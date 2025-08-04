Украинские дроны атаковали две больницы в Белгородской области

Shot: ВСУ с помощью дронов атаковали больницы в Грайвороне и Красной Яруге

Вооруженные силы Украины атаковали две больницы в Белгородской области. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

«Удары нанесены по центральным районным больницам в Грайвороне и поселке Красная Яруга», — написали авторы материала.

В результате никто не пострадал. Источник канала отметил, что атаку боевики вели с помощью FPV-дронов.

Ночью российские системы ПВО ликвидировали над регионами 61 беспилотник самолетного типа. Над Черным морем уничтожили 18 дронов.

В Воронежской области сбили 12 беспилотников, в Белгородской — восемь, в Волгоградской — шесть. В Брянской и Ростовской областях уничтожили по два дрона, в Рязанской и Подмосковье — по одному. В Крыму военные ликвидировали 11 беспилотных летательных аппаратов.