Из-за атаки БПЛА в Волгоградской области задержались поезда

В результате падения беспилотника в Волгоградской области возникли изменения в расписании поездов. Об этом сообщила пресс-служба Приволжской железной дороги.

Всего задержались четыре пассажирских поезда и электричка.

«Максимальное время задержки составляет 1,5 часа», — добавили в пресс-службе.

Ликвидацию последствий координирует оперативный штаб, пассажиров предупредили об изменениях в расписании с помощью смс.

Дрон рухнул на станции Арчеда в Фролово в ночь на 4 августа. Губернатор Андрей Бочаров подтвердил, что ночью ВСУ атаковали объекты транспортно-энергетической сферы региона. По его словам, в результате ЧП никто не пострадал.

«В Иловлинском районе в результате падения обломков перебит высоковольтный провод, энергетики ведут работы по восстановлению электроснабжения Иловля и близлежащих населенных пунктов», — рассказал глава Волгоградской области.

Ранее средства ПВО отразили атаку беспилотников под Воронежем. Губернатор региона Александр Гусев подчеркнул, что обошлось без пострадавших и разрушений инфраструктуры.